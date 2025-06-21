Beşiktaş'ın geçen sezon başında takım dahil ettiği ancak istediği verimi alamadığı Ciro Immobile ayrılık için geri sayıma geçti.

Serie A ekiplerinden Bologna, Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile için somut adımlar atmaya başladı.

YILLIK ÜCRETİ SORUN OLDU

Di Marzio'nun haberine göre, Bologna, İtalyan yıldız ile temas kurdu. Immobile de, Bologna'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. İtalyan golcünün Beşiktaş'tan kazandığı yıllık ücret transferde aşılması gereken engel olarak görülüyor.

35 yaşındaki deneyimli golcü, transfer için Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile de temas kursa da 6.5 milyon Euro yıllık ücret nedeniyle sözleşme şartlarının nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor.

Bologna, bu sorunu çözmek için Immobile ile temaslarını sürdürüyor. Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.