Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fiorentina, golcü transferinde önemli isimlerle temas kuruyor. Kulüp başkanı Rocco Commisso'nun hedefinde Ciro Immobile, Edin Dzeko, Fotis Ioannidis ve Cristian Shpendi gibi dikkat çeken forvetler var.

IMMOBILE İÇİN MİLAN REKABETİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Bir dönem Lazio forması giyen ve son olarak Beşiktaş'ta mücadele eden Ciro Immobile, Fiorentina’nın öncelikli hedeflerinden biri. Ancak yıldız futbolcu için Milan’ın da devrede olması, transferi zorlaştırıyor. Milan cephesinden oyuncunun menajeri Sommella’nın kulüp merkezine yaptığı ziyaret, bu ilgiyi doğruladı.

Öte yandan Beşiktaş’la iki yıl daha kontratı bulunan ve yılda 6 milyon Euro kazanan Immobile için Türk kulübünün transferi kolaylaştırıcı bir formül sunabileceği ifade ediliyor. Fiorentina, oyuncuya 2 yıllık cazip bir teklif hazırladı ve Beşiktaş’la anlaşma zemini arıyor.

DZEKO’DA KONTRAT PAZARLIĞI

Fenerbahçe formasıyla Türkiye’de iyi bir sezon geçiren Edin Dzeko da Fiorentina'nın listesinde yer alıyor. Bologna’nın geri adım atmasıyla Fiorentina transferde yalnız kalabilir. Ancak 39 yaşındaki Bosnalı golcü iki yıllık sözleşme isterken, Fiorentina maksimum 1+1 yıllık bir anlaşma düşüncesinde. Taraflar arasındaki bu fark, transferin önündeki en büyük engel.

Fiorentina, Immobile ve Dzeko gibi tecrübeli isimlerle hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde transfer gelişmelerinin hızlanması bekleniyor.