Mersin, egzotik meyve üretimine bir yenisini daha ekledi. Çin kökenli olan ve "Aşk Meyvesi" olarak da bilinen liçi, Türkiye'de ticari olarak sadece Mersin ve çevresinde yetiştirilerek bölge ekonomisine yeni bir soluk getiriyor.

Binlerce yıl önce Çin imparatorlarının favori meyvesi olan liçi (Litchi chinensis), uzun süren deneme üretimlerinin ardından Mersin’in mikroklima iklimine tam uyum sağladı. Nemli ve ılık havayı seven bu hassas ağaçlar, Türkiye sınırları içerisinde en verimli meyvesini Mersin’in Erdemli ve sahil şeridindeki ilçelerinde veriyor. Üreticiler, liçinin bölgedeki diğer tropikal meyveler arasında en yüksek katma değere sahip ürünlerden biri olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE'DE MERSİN'DE YETİŞİYOR

Liçi ağacı, yetişme koşulları bakımından oldukça seçici bir yapıya sahip. Kışın don olaylarına karşı aşırı hassas olan, yazın ise yüksek nem isteyen bu bitki için Türkiye’de en uygun yaşam alanı Mersin oldu. Uzmanlar, meyvenin ihtiyaç duyduğu özel nem oranının ve toprak yapısının Türkiye'de sadece bu bölgede doğal olarak karşılanabildiğini belirtiyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Küçük, sert ve kırmızı kabuğunun altında saklı olan inci beyazı meyve, tam bir C vitamini deposu. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen liçi, aynı zamanda güçlü antioksidan özellikleri barındırıyor. Pazar tezgahlarında ve lüks market zincirlerinde kilogram fiyatıyla dudak uçuklatan bu egzotik ürün, ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

HASAT DÖNEMİ HEYECANLA BEKLENİYOR

Bölgedeki yerli üreticiler, liçinin geleneksel tarım ürünlerine göre çok daha kârlı olduğunu ifade ediyor. Mersin’de her geçen yıl artan liçinin, hasat dönemi olan Temmuz ve Ağustos aylarında hem iç piyasaya hem de yurt dışına sevkiyat yapılması hedefleniyor.