Doğan SATMIŞ

İNGİLTERE’nin başkenti Londra, bugünden itibaren önümüzdeki mayıs ayına kadar, çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapacak. Sergide, İstanbul’un 300 yılından 1922 yılına kadarki 16 asırlık dönemine ait eşsiz sanat eserleri sanatseverlere sunulacak. Sergi Koç Holding ve Londra’nın ünlü Victoria ve Albert Müzesi’nin işbirliği ile

hazırlandı. Bu prestijli sergi Koç Holding’in 100. yılına denk getirildi.

Serginin açılışına Fortune Global 500 sıralamasın da yer alan tek Türk şirketi Koç Holding Başkanı Ömer Koç, Ali Koç, Caroline Koç, İpek Kıraç, Çiğdem Simavi, ikinci kuşaktan Kerim R. Koç, ve Esra Koç da katıldı.

Londra’da serginin açılışına katılan Holding Başkanı Ömer Koç, “Bu sergiye, yüzyıllar boyunca bu kentte üretilmiş ve bugün dünyânın dört bir yanındaki müze ve koleksiyonlarda korunan ve İstanbul’un eşsiz zamansızlığını gösteren üstün sanat eserlerini bir araya getiriyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Koç Topluluğu olarak; ekonomik ve toplumsal kalkınmanın beraber ilerlediğine inanıyoruz. Grup olarak kültür ve sanata katkıda bulunuyoruz. Bu serginin de insanlığın 5 bin yıllık yaratıcı üretimine ışık tutan Victoria ve Albert Müzesi’nde sergilenmesine destek vermekten gurur duyuyoruz.”

BUGÜN AÇILIYOR

Bugün Londra’da halka açılacak ve 9 Mayıs 2027’ye kadar gezilebilecek olan sergi için Koç Holding ile Kültür Bakanlığı işbirliği yaptı. Kültür Bakanı Mehmet Ersoy da sergiyi Londra’da gezdi.

Serginin açılışı için Victoria ve Albert Müzesi’nde geçtiğimiz Çarşamba akşamı bir gala düzenlendi. Galaya Koç Ailesi üyeleri, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra Başkonsolosu ve İngiliz sanatseverler davet edildi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Sadberk Hanım Müzesi Direktörü Hülyâ Bilgi ile kalabalık bir İngiliz davetli grubu katıldı.

NEW YORK’TA DA YAPMIŞTI

Koç Topluluğu bu tür uluslararası sanat etkinliklerine önem veriyor. Daha önce de New York’taki Metropolitan Museum of Art (The Met) Müzesi’nde “Koç Ailesi Galerisi” açılmasını sağlanmıştı. Bu galeri 15 yıldır açık ve 60 yıl daha açık kalacak.

Guardian Gazetesi: Ayrılamayacaksınız

GuardIan Gazetesi de sergiyi anlatırken, “Bu görkemli, iki imparatorluk ihtişamının kutlamasından ayrılmak istemeyeceksiniz” yorumu yaptı.

Serginin Küratörü: Heyecan verici

Serginin Küratörü Tim Stanley, “Bu sergi heyecan verici bir macerâ. İstanbul her zaman bilinen bir başkent oldu, bugün de dünyânın en önemli şehirlerinden biri” dedi. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ise, İngilizler’in sergi için önce sadece “Konstantinopolis” adını önerdiğini, İstanbul adı eklenmedikçe, bunun eksik kalacağını kendilerine anlattıklarını söyledi.

SERGİDE NELER VAR?

Bıyıklı Bizans bıçkını mozaiği

M.S. 330’dan 1922’ye uzanan tarih aralığını kapsayan sergi, dört ana bölümden oluşuyor.

Sergide, kıymetli saf ipekli dokumalardan çini ve seramiklere, mozaiklerden değerli metal ve murassa eserlere, heykellerden mimari süsleme ögelerine, el yazmalarından tablolara uzanan geniş bir yelpazede 200’ü aşkın eser yer alıyor.

Serginin öne çıkan eserleri arasında, 1479 yılında Venedikli sanatçı Gentile Bellini tarafından resmedilen ve Londra National Gallery’den ödünç alınan Fatih Sultan Mehmed’in ünlü portresi var.

Sergide Bizans imparatorlarının Büyük Sarayı’ndan günümüze ulaşan tek örnek olan, 6. yüzyıla ait çarpıcı bir mozaik de var. 1935 yılında ortaya çıkarılan mozaik, “Bıçkın” görünümlü; bıyıklı bir Bizanslıyı yansıtıyor ve ilk kez İstanbul dışında sergileniyor.

Serginin en önemli eserlerinden biri ise, Sultanahmet Meydanı’nda bulunan yılan sütundan geriye kalan yılan başı. Sergi için Londra’ya taşındı.

Fildişi kabartma panel, muhtemelen beşinci yüzyıl. Serginin önemli eserlerinden biri de Osman Hamdi Bey’in Gezintide Kadınlar adlı tablosu.