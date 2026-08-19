Portekiz'deki Trás-os-Montes ve Alto Douro Üniversitesi (UTAD) araştırmacıları, geliştirdikleri patentli matematiksel modelle ülke genelindeki tarihi zeytin ağaçlarının yaşını belgeledi. Yapılan incelemelerde, Beja bölgesindeki Vidigueira’da yer alan bir zeytin ağacının 3 bin 700 yıldan daha eski olduğu ve halen ürün verdiği ortaya çıktı.

3 BİN 700 YILLIK AĞAÇ NEREDE VE NASIL TESPİT EDİLDİ?

Vidigueira bölgesinde bulunan Herdade do Peso çiftliğindeki "Peso Zeytini" adı verilen ağacın, gerçekleştirilen değerlendirmelerle Fenikeliler ve Romalılar döneminden günümüze ulaştığı belirlendi. UTAD ile Oliveiras Milenares şirketinin ortak çalışmasıyla incelenen bölgede, toplam yaşları 7 bin yılı aşan özel bir zeytin ağacı grubu yer alıyor. Ülkedeki diğer araştırmalarda ise Abrantes'te 3 bin 350, Loures'te ise 2 bin 850 yıllık farklı örnekler belgelendi.

AĞAÇLARIN YAŞI HANGİ YÖNTEMLE HESAPLANIYOR?

UTAD araştırmacıları tarafından geliştirilen ve patenti alınan özel yöntem, ağaçların yaşını matematiksel bir model üzerinden doğruluyor. Ağacın gövde çapı, yüksekliği ve çevresi gibi fiziksel verileri bir araya getiren bu sistem, ağaca zarar vermeden yaş tespiti yapılmasını sağlıyor. Bu bilimsel model, Portekiz'in yanı sıra İspanya ve Fransa'daki tarihi zeytin ağaçlarının yaşlarını belirlemek için de kullanılıyor.

BİNLERCE YIL BOYUNCA NASIL MEYVE VERMEYE DEVAM EDİYORLAR?

Araştırmacılar, zeytin ağaçlarının olağanüstü uzun ömrünü yüksek yenilenme kapasitelerine ve Akdeniz iklimine tam uyum sağlamalarına bağlıyor. Gövdesinin bir parçası ne kadar yaşlanırsa yaşlansın yeniden filizlenme yeteneğine sahip olan tür, güçlü kök yapısı sayesinde binlerce yıl boyunca kesintisiz meyve üretmeyi sürdürüyor.