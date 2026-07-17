Japonya parlamentosunun alt kanadının ardından üst kanadı olan Danışman Meclisi de yasa değişikliğini resmen onayladı.

Yapılan yeni düzenlemeyle, geçmişte imparatorluk statüsünü kaybetmiş olan hanedan ailelerinin 15 yaş ve üzerindeki erkek üyelerinin yeniden imparatorluk ailesine evlat edinilmesine yasal olarak izin verildi.

HANEDAN KADINLARI HALKTAN KİŞİLERLE EVLENECEK

Yasa kapsamında hayata geçirilen bir diğer radikal değişiklik ise hanedanın kadın üyelerini yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, imparatorluk ailesine mensup kadınların halktan biriyle evlenmeleri durumunda imparatorluk statülerini koruyabilmelerinin önü açıldı. Eski mevzuata göre, sıradan bir vatandaşla evlenen hanedan üyesi kadınlar unvanlarını kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu.

Yapılan bu geniş çaplı reformlara rağmen, yaklaşık 2 bin 600 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Japon monarşisinin en temel kuralına ise dokunulmadı. İmparatorluk tahtının yalnızca baba tarafından gelen erkek soyuna mensup kişilere geçmesini öngören geleneksel veraset sistemi aynen muhafaza edildi.