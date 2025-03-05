DEM Parti İmralı Heyeti'nin PKK elebaşı Öcalan'la görüşmesinin ardından PKK'ya "silahları bırakın" çağrısı yapıldı.

27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılan mesaj geniş yankı uyandırırken 26-28 Şubat tarihleri arasında yapılan Cumhurbaşkanlığı anketi de kamuoyu ile paylaşıldı.

HEM İMAMOĞLU HEM ERDOĞAN GEÇİYOR

Ser Araştırma tarafından 26 ilde 2020 seçmenle CATI yöntemiyle yapılan yüzde 95 güven aralığı olan ve hata payı ±%1,5 olarak ölçülen çalışmada hem TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hem de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçtiği görüldü.

Katılımcılara; "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye sorulurken; Ekrem İmamoğlu'nun oy desteği yüzde 45,7 olurken Recep Tayyip Erdoğan'ın oy desteği yüzde 41,8 oldu.

Mansur Yavaş ve Erdoğan'ın karşılaştırıldığı ankette ise Yavaş diyenlerin oranı yüzde 48,5 olurken Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 41,4 oldu.