PKK’nın silah bırakma kararı aldığı ve kendini feshettiği kongrede, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın konuşması örgütün yayın organında yayınlandı. 50 yıllık süreçte hâlâ “doğru anlaşılmadığını” savunan Öcalan, örgüt yöneticilerini eleştirdi, “Anlatıyorum, anlatıyorum, yine anlatıyorum. Önderlik gerçeğini anlamamak, özgür Kürt’ü anlamamak demektir” dedi.

‘ŞEYH SAİT’ KÜRTLÜĞÜN BİTİŞİ

KÜRT isyanlarının tarihi liderleri hakkında da konuşan Öcalan, “Şeyh Sait ve Seyit Rıza idam sehpasında geleneksel Kürtlüğün bitişini temsil ediyor” ifadelerini kullandı. Her iki isyancıyı da “kapitalist modernitenin ve ulus-devletçi inşanın ürünü” olarak tanımlayan Öcalan, bu iki ayaklanmayı “kapitalistlerin uydurması” olarak niteledi, Alevilik ve Nakşibendilik için de benzer ithamlarda bulundu.

“BARZANİ BURJUVA VE ARİSTOKRAT”

ÖCALAN, Kuzey Irak’taki federe Kürt yönetimini de eleştirerek, Barzani ve Talabani gibi isimleri “yarı aristokrat, yarı burjuva” olarak tanımladı. Söz konusu yapının Türkiye’nin desteğiyle kurulduğunu öne süren Öcalan, “Bu son Kürt devleti olayı, doğrudan bize karşı çıkarıldı” dedi.

LİDER KADROSUNA DA YÜKLENDİ

“Kürt ulus-devlet projesi tartışmalı bir olgudur” ifadesini kullandı. PKK içindeki kadrolara da ağır sözlerle yüklenen Öcalan, “Önderliksel çıkış sürecinde Kürtlük dağılmıştı. Geleneksel liderlik çöktü. Ama siz hâlâ gerilikte ısrar ediyorsunuz” dedi. “Kendinizi bile taşıyamıyorsunuz. Benim muazzam bir söylem ve eylem gücüm var. Size bunları zorla veriyorum ama siz almıyorsunuz” diyerek örgütün çözüm üretme yeteneğini sorguladı.

“İDAMIMI İSTEYEN KİŞİ SÜRECİ AÇTI”

KONUŞMASINDA MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de atıf yapan Öcalan, “Barış süreci açısından bir eşik atlamak gerekiyordu. İlginçtir, bunu bizim taraftan değil, idamımı en çok isteyen Devlet Bahçeli açtı” dedi. Bahçeli’nin 2000’li yıllarda İmralı sürecine dair çıkışlarını işaret eden Öcalan, “Devlet denetiminde bir dönemi başlattık, programı hazırlıyoruz” ifadesini kullandı.

ÖNDERLİK ANLAYIŞI YERLEŞMEDİ

ÖCALAN’ın konuşması, hem örgüt içindeki çözülme sürecine hem de PKK’nın ideolojik krizine ayna tuttu. Silahlı mücadeleyi sona erdiren kongrede, örgütün kurucu lideri bile “önderlik” anlayışının yerleşmediğini itiraf etti. PKK’nın yayınladığı bu konuşma, bir yandan fesih kararını gerekçelendirirken, diğer yandan örgütün kendi iç hesaplaşmasının itirafı oldu.