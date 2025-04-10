25 YIL YATANA TAHLİYE

İmralı ve çözüm süreci tartışmaları, DEM Parti’nin TBMM’ye sunduğu “Umut Hakkı” yasa teklifiyle yeniden gündemde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki çıkışı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM’liler arasında yapılacak görüşmede bu tekliflerin Meclis’e gelme ihtimali doğdu. Düzenleme, 25 yılı hapiste geçiren müebbet hükümlülere şartlı tahliye imkanı getiriyor.

‘UZATILMIŞ ÖLÜM CEZASI’

Yasa değişikliği, 16 Şubat 1999’dan bu yana cezaevinde olan Öcalan’ı da kapsıyor. DEM Parti bu süreçte “pratik adım” atılmasını isterken kulislerde Öcalan’a af talebinin de gündeme getirildiği konuşuluyor. Teklifin gerekçesinde, idamın 2002’de kaldırıldığı, ağırlaştırılmış müebbetin “uzatılmış ölüm cezasına” dönüştüğü savunuluyor.

İSTENEN YASA

Gündemdeki yeni düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılması planlanıyor. Yasaya, “Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenlerin veya ölüm cezası ağırlaştırılmış müebbete dönüştürülenlerin cezalarının infazının 25’inci yılından başlayarak, koşullu salıverilme değerlendirmesi yapılır’’ hükmü eklenmesi isteniyor.

MEVCUT YASA NE DİYOR?

Mevcut yasaya göre, ağırlaştırılmış müebbet alan mahkumlar 30 yıl cezaevinde kalmak zorunda. Terör suçları için ise koşullu salıverme yok. DEM Parti, bunun mahkumu “toplumdan kopardığını” belirterek, cezaların gözden geçirilmesini istiyor. Tartışmalar, hem siyasi hem hukuki zeminde yeni bir döneme işaret ediyor.

DEM’liler saraya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Meclis’te partisinin grup toplantısında konuştu. Bugün sarayda DEM heyetiyle yapacağı görüşmeyi işaret eden Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak bu süreci ülkemizin hayrına neticelendireceğiz. DEM heyetini kabul ederek terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz” dedi. Erdoğan, DEM Partili siyasetçilerle en son 12 Haziran 2012’de, başbakanken görüşmüştü. Veli TOPRAK

‘Bu bir kalkışma süreci’

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, iktidarın Apo’ya ‘Umut Hakkı’ peşinde olduğunu savundu. Dervişoğlu dün partisinin Meclis grubunda şöyle dedi: “Eli kanlı teröristleri affederken; öğrenci, gazeteci, amca, teyze demeden ceza yağdırıyorsunuz. Adını koymaya utandıkları bir süreç vardı, Öcalan’ın yeni paradigma dediği, Türk Milleti’ne karşı girişilen asıl kalkışma süreci. Bir parti, bebek katili adına sürecin durumunu soruyor. İmamoğlu Silivri’ye atıldıysa bana ne, bizim teröristlerden haber ver diyor.” Deniz AYHAN