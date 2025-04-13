Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 20 Mart'ta Balyoz Davası kapsamında yargılanan 6 askerin cezasını onadığı iddia edildi.
Onlar TV'den Barış Terkoğlu, Youtube programında yaptığı açıklamada ceza iddiasına ilişkin şunları kaydetti:
"ATATÜRKÇÜ ASKERLERE YİNE HAPİS İHTİMALİ BELİRDİ"
"Balyoz kumpas davasında dosyası ayrılan ve aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 6 asker hakkında verilen hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Çözüm süreciyle Öcalan’ın tahliyesi konuşulurken Atatürkçü askerlere yine hapis ihtimali belirdi."
Terkoğlu, avukatların cezaların bozulması için dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na götüreceklerini kaydederken; itiraz sürecinde infaz kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor.
Ceza aldığı öne sürülen askerler ve aldıkları cezalar şöyle:
Çetin Doğan 6 yıl 8 ay
Behzat Balta 5 yıl 10 ay
Mehmet Kaya Varol 5 yıl 5 ay
İhsan Balabanlı 5 yıl 5 ay
Erdal Akyazan 5 yıl
Emin Büyükkılıç 5 yıl