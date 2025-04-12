DEM Parti İmralı Heyeti, 13 yıl aradan sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in katıldığı toplantıda, barış süreci ve demokratik toplum inşasına dair atılabilecek yeni adımlar ele alındı. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda, tarafların diyaloğun devamı konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Pervin Buldan, sürecin hızlanacağını ve parlamentonun bu süreçte aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, barış sürecinin yasal dayanaklarını oluşturmak üzere önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile resmi bir görüşme planladıklarını duyurdu.

Buldan, diğer siyasi partilerle de temasların sürdüğünü ve 10 Nisan’da yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere İmralı’ya gideceklerini söyledi. Sürecin ilerleyen döneminde yeni yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceği belirtildi.