İmralı heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile ertelenen görüşme gerçekleştirildi.

PKK'lı bir grup teröristin silahlarını yakmasının ardından İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol Adalet Bakanı ile görüşüyor.

8 Temmuz'da gerçekleşmesi beklenen görüşme 'program yoğunluğu' gerekçesiyle ertelenmişti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buldan şunları söyledi:

İlk ziyaretimizi Sayın Tunç ile gerçekleştirdik. Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları, hem siyasal hem hukuki anlamda, hem de bundan sonra süreç için gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık. Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte Sayın Adalet Bakanı'nın da önemli bir görevi ve rolü olacağı kanaatini taşıyoruz. Bu sürecin hukuki bir zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu kendisine ifade ettik. Kendisi de şimdiye kadar her türlü desteği sunduğunu ama bundan sonra da bu süreç içerisinde hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti. Kendisine teşekkür ediyoruz.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruya ise Buldan, "Her konu konuşuldu, detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız diye kararlaştırdık ama sorabileceğiniz her konu bugün konuşuldu" yanıtını verdi.