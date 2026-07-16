İmralı Heyeti üyeleri DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın, bugün TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz anma programlarına katıldıktan sonra Meclis'ten ayrılan AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile akşam saatlerinde görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede, süreçle ilgili gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu ve TBMM bu ay sonunda tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusunun ele alındığı belirtildi.

DEM Partili kaynaklar görüşmeyi doğrularken, yeri ve içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de son grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclis’in takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala da "Terörsüz Türkiye" ile ilgili yasal düzenlemenin TBMM tatile girmeden görüşülmesinin planlandığını bildirmişti.