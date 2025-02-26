DEM Parti'nin İmralı heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını da içermesi beklenen açıklamayla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Adalet Bakanlığı, DEM Parti İmralı heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı üçüncü kez ziyaret etmesine onay verdi. DEM Parti İmralı heyeti, yarın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek.
Teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı beklenirken İmralı heyette yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, milletvekili ve Öcalan'ın avukatı Cengiz Çiçek, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer alacak.
İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından heyetin İstanbul'a geçeceği ve saat 17.00'de açıklama yapacağı öğrenildi.
Ayrıca DEM Merkez Yönetim Kurulu'nun da açıklama için İstanbul'a çağırıldığı belirtildi.
VİDEOLU AÇIKLAMA OLACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İmralı'da yapılacak açıklamanın videolu olması mevzuata uygun değil" açıklaması yaptı.