SÖZCÜ TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sunduğu İyi Ki Hafta Sonu programına konuk olan Ankara Haber Editörü Serkan Alan, çözüm sürecinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Alan, İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar'ın açıklamalarının süreçteki duraksamayı açık biçimde ortaya koyduğunu ve Öcalan'ın da yeni bir yere geçtiğini aktardı.

DEM Partili isimlerin daha önce yaptıkları açıklamalarda sürecin beklentileri doğrultusunda ilerlemediğine yönelik mesajlar verdiğini hatırlatan Alan, Sancar'ın ise yaklaşık iki aydır yaşanan duraklamayı doğrudan dile getirdiğine işaret etti.

SAN­CAR'DAN ÖCALAN'IN YENİ YERLEŞKESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Alan, daha önce İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan için yeni bir yapı inşa edildiğine ilişkin haberlerin gündeme geldiğini, ancak bu iddiaların reddedildiğini hatırlattı. Söz konusu açıklamalarda yeni bir bina yapılmadığı, mevcut bir yapıda tadilat gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Mithat Sancar'ın son açıklamasında ise Öcalan'ın yeni bir yere geçtiğinin ilk kez ifade edildiğini aktaran Alan, Sancar'ın bu geçişi kabul etmesinin sürecin hızlanmasını da gerektirdiği yönündeki sözlerine dikkat çekti.

DEM PARTİ'NİN BEKLENTİSİ MGK KARARININ UYGULANMASI

Çözüm sürecinde Meclis'ten geçen çerçeve yasanın uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararının beklendiğini belirten Alan, kasım ayının başında bu yönde bir adım atılabileceğine ilişkin daha önce AKP ve MHP'li isimlerden açıklamalar geldiğini ancak beklenen gelişmenin yaşanmadığını söyledi.

Alan, DEM Partili isimlerin süreçteki takvime ilişkin eleştirilerinin de bu gecikmeden kaynaklandığını ifade etti. Partinin, MGK kararının alınarak uygulama aşamasına geçilmesini istediğini belirtti.

ÖCALAN'IN STATÜSÜ İÇİN YENİ ADIM BEKLENTİSİ

Alan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Abdullah Öcalan'ın süreçteki konumuna ilişkin yeni bir adım beklentisinin oluştuğunu aktardı.

DEM Parti'nin, Öcalan'ın Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nda görev almasını istediğini belirten Alan, kurul üyelerinin İmralı Adası'na giderek çalışmalarını burada yürütmesi ve sürecin bundan sonraki aşamalarının Öcalan'la birlikte ele alınması yönünde çağrılar yapıldığını söyledi.

MECLİS'TE MEKKE ANLAŞMASI GÜNDEMİ

Alan, bu hafta Meclis gündeminde Mekke Anlaşması'na ilişkin gelişmelerin de yer alacağını belirtti. Muhalefetin anlaşmanın içeriğini görmek istediğini hatırlatan Alan, 16 maddelik anlaşma metninin Meclis'e geldiğini ve ilgili komisyon tarafından kabul edildiğini aktardı.

Anlaşmanın Genel Kurul gündemine gelmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu hafta Meclis'e giderek milletvekillerine anlaşmanın içeriği hakkında bilgilendirme yapacağını ifade etti.