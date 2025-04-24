DEM Parti İmralı heyeti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmeyi bugün yapacak. Heyet, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısıyla başlayan sürece hukuki zemin oluşturmak amacıyla Bakan Tunç’a hazırladıkları dosyayı sunacak. Heyette DEM Parti’den Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ve avukat Öztürk Türkdoğan yer alacak. İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ise Önder’in rahatsızlığı nedeniyle hastanede refakatçi olarak bulunuyor. DEM Parti, Terörle Mücadele Kanunu, İnfaz Kanunu ve OHAL dönemi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler ile kayyum uygulamasına son verilmesini istiyor.

25 YILI DOLDURDU

Talepler arasında Öcalan’ın tecridinin kaldırılması, iletişim hakkı sağlanması da yer alıyor. DEM Parti’nin en çok üzerinde durduğu konunun ise ‘’Umut Hakkı’’ olduğu bildirildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olup 25 yılını dolduranlara, koşullu salıverme incelemesi hakkı getiriliyor. Şubat 1999’dan bu yana cezaevinde olan teröristbaşı Öcalan da bu süreyi doldurdu.