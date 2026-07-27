PKK terör örgütünün Kandil’deki elebaşlarından Mustafa Karasu, DEM Parti-İmralı-Kandil üçgeninde dönen kirli trafiğin nasıl ilerlediğini anlattı. Kendilerinin yasa taslağını beklediklerini söyleyen Karasu, “Bir ara bir taslak dolaşıma sokuldu, bize de geldi. Tabii o taslağın kabul edilecek yanı yoktu” diye ekledi.

PKK’lı Mustafa Karasu, bir haber sitesine yaptığı açıklamalarda, TBMM’de onaylanacak çerçeve yasanın İmralı ile Kandil arasında evrak gibi mekik dokuduğunu anlattı.

BİR TASLAK GİTMİŞ

Karasu, tartışılan çerçeve yasanın terör örgütü PKK’nın onayına sunulduğunu öne sürdü ve “Artık bu konuda bir adım atılması gerekiyor. Biz zaten Apo’nun özgürlüğünü hedefliyoruz” diye konuştu.

Terör örgütü lideri Öcalan’a statü tanıması beklenen çerçeve yasaya dair taslağın DEM Parti heyeti tarafından İmralı’ya götürüldüğünü de anlatan Karasu, “Bir taslak Apo’ya götürülmüş, üzerinde durulmuş. Apo bu taslak için, ‘Eksikleri, yetersizlikleri olabilir ama bir adım, bir kapı açma açısından bir başlangıçtır’ biçiminde yaklaşılması gerektiğini belirtmiş” ifadelerini öne sürdü. Karasu, kendilerinin yasa taslağını beklediklerini kaydederek şunları söyledi: “Biz de tabii taslağı bekliyoruz. Bir ara bir taslak dolaşıma sokuldu, bize de geldi. Tabii o taslağın kabul edilecek yanı yoktu.”

Terörsüz Türkiye’de yeni viraj

Terörsüz Türkiye’ sürecinde çerçeve yasa teklifi hala netleşmedi. Gelecek hafta mutabık kalınacak maddeler için taslak metnin ortaya çıkması beklenirken DEM ve iktidar arasında pazarlıklar sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda temsil edilen partilerin ‘koordinatör’ isimleri Abdulhamit Gül (AKP), Murat Emir (Yeni Parti), Gülistan Koçyiğit (DEM) Feti Yıldız (MHP) ve Bülent Kaya (Yeni Yol) ile bugün toplantı yapacak.

PKK elebaşı Öcalan ile DEM’in “Meclis tatile girmeden yasa mutlaka çıksın” ısrarları nedeniyle süreç hızlandı. PKK’nın tasfiye ve silah bırakma sürecini takip etmek üzere ‘’Denetleme ve İzleme Kurulu’’ oluşturulacak. Kurul başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak. İçişleri, Dışişleri ve MSB, MİT ve Emniyet temsilcileri de bulunacak. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre 10 maddelik ‘’Müstakil’’ olacak yasa teklifinde “münfesih örgüt”, “tasfiye halindeki örgüt” gibi tanımlamalara yer verilecek. Teklifin TBMM Başkanlığı’na Salı veya Çarşamba günü sunulabileceği belirtildi.