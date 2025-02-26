DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşıyla 3. görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

"BEKLENTİMİZ GÖRÜNTÜLÜ ŞEKİLDE YAPILACAK AÇIKLAMA"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, başvuruya ilişkin, "Başvuru yapıldı en kısa sürede bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşebilmeleri için İmralı adasına gitmelerini bekliyoruz. Beklentimiz görüntülü şekilde yapılacak açıklama olsa da hangi yöntemle yapılacağı İmralı adasında heyet ile Öcalan'ın görüşmesinden sonra netleşecek. Ahmet Türk ile ilgili de başvuru yapıldı. Başvurulara ilişkin dönüş olmadığı için "Ahmet Türk de heyette olacak" diye teyit edemiyorum ama başvurucular arasında Ahmet Türk de var" dedi.

"ÇAĞRI 2-3 GÜN İÇERİSİNDE, YAZILI OLACAK"

Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, teröristbaşının terör örgütüne yönelik 2-3 gün içerisinde "silah bırakın" çağrısı yapacağını söyledi.

Çakır, "Öcalan'ın çağrısının net anlaşılması, geniş kitlelere ulaşması için görüntülü çağrı düşünülüyordu. Ancak görüntülü açıklama olmayacak, yazılı olacak. Öcalan'ın açıklamasının hazır olduğu belirtiliyor. Çok yüksek ihtimal 2-3 gün içinde kamuoyunun malumu olabilir" dedi.

İmralı'ya ziyaretten sonra DEM Parti heyeti tarafından terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın çağrısının ilan edileceğini söyleyen Çakır, "Bu açıklama tarihi bir çıkış olacak. Herhangi bir pazarlık söz konusu değil devlet açısından. Burada olacak olan; Türkiye Cumhuriyeti bu çağrı karşısında örgüte herhangi bir şey vermeyecek. Örgüt elebaşı tarafından örgüte yönelik silah bırakın çağrısı olacak. Bütünüyle örgüte yönelik olacak, silah bırakın denilecek. Terör örgütünün izleyeceği tavır da Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yakından takip edilecek" bilgilerini paylaştı.

BAKAN TUNÇ'TAN MEVZUAT AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, şunları söylemişti:

"Mevzuatımızda bir hükümlünün video ile kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz, ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana terörle mücadele ediyoruz. Büyük kayıplarımız oldu, binlerce şehit verdik. Terörün sonlandırılmasına odaklandığımız bir dönemi başlatalım istiyoruz. İç cephemizi kuvvetlendirmemiz lazım. Şehit ailelerimizi incitecek herhangi bir tutum içinde de olamayız. Terör elebaşısı bir açıklama yapacaksa bu açıklama terör örgütüne yönelik ve silah bırakmaya yönelik olacak. Terör örgütü kendini fesheder, silah bırakırsa Türkiye, terörsüz bir Türkiye'ye adım atmış olur. Burada herhangi bir pazarlık, al-ver süreci söz konusu olamaz."