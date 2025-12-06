Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, İmralı'ya komisyon adına giden heyetin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin tutanağın 4 sayfalık özeti okundu.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Komisyon toplantısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ilk kez açıklama yaptı. X hesabından paylaşım Yıldız, tartışmaların ya da polemiklerin süreci etkilememesi gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin toplumsal dinamizmi, devlet kapasitesi, bölgesel etkisi ve tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır. Devlet aklının sorunlara çözüm üretme, milletimiz hayrına dönüştürme, tehditleri bertaraf etme gücünü emperyalist odaklar engelleyemez. Terörsüz Türkiye hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenemeyecek bir devlet meselesidir."