Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasa gereği oluşturulan Takip Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı önceki gün sarayda yapıldı. Toplantıda alt komisyonlar kurulması benimsenirken bu komisyonların görev ve yetki alanları da netleşti.

Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ve Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunu kurulacak. Öcalan, adı daha önce Silahsızlanma ve Siyasallaşma olan ve Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon olarak değiştirilen alt komisyonda yer alacak.

MGK KARARI YAYINLANACAK

Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu ise MGK kararı Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra devreye girecek. Adli işlemler bu komisyon aracılığı ile yürütülecek. Adalet Bakanlığı yetkilileri ile uygulamadaki hâkim ve savcıların yer alacağı komisyon, teslim olan veya cezaevindeki örgüt mensuplarının durumunu değerlendirecek. Soruşturma kovuşturma ve infazın ertelenmesi konularında mütalaa verecek, ancak kararı mahkemeler verecek.

ÜLKEYE DÖNECEKLER

Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu (SUB) ise Türkiye’ye dönecek, teslim olacak ys da örgüt mensupları ile cezaevinden çıkacak teröristlerin sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecini izleyecek. Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından sosyal hizmet uzmanı-psikolog ve psikiyatristler de bulunacak. 6 aylık zaman diliminde 4 bin PKK’lının da şartlı tahliyesi ile teslim olanların rehabilitasyonu konusunda çalışacak.

KOMİSYONDA NE YAPACAK?

Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, sürecin en önemli unsurunu içeriyor. Öcalan’ın da yer alacağı bu komisyon, silahların nerede ve nasıl teslim edileceğini izleyecek. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ile birlikte çalışacak. Öcalan’ın örgüt üyelerine, silah bırakmaları konusunda tekrar çağrı yapacağı belirtiliyor. Silah bırakma ve fesih saptandıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlayarak teröristler için 6 aylık süreç başlayacak.