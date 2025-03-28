Ramazan Bayramı'na 1 gün kaldı. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında verilen ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

Ancak yasanın meclisten geç kabul edilmesinden dolayı ikramiyeler Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin TL olarak 24 Mart'ta ödenmeye başlamıştı. Aradaki bin liralık farkın ne zaman yatacağı milyonlarca emekli tarafından merak bekleniyor.

FARKLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyelerinin zamlı farkları ise yasanın Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalayarak yayınlanmasının ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı bugün imzalarsa aradaki bin liralık fark yarın hesaplara yatabilir.

Ancak bugün imzalamazsa Resmi Gazete yayımlanmayacak ve "bayram ikramiyeleri" bayrama yetişmeyecek. Ancak emekliler bayram ikramiyesini bayramdan sonra görmüş olacak.