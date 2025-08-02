Kamuda çalışan 600 bin işçinin toplu iş görüşmeleri grev, geç gelen zam teklifi ve grev erteleme kararlarının gölgesinde devam ediyor. İktidarın kamu işçisine yönelik son zam teklifini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay açıkladı. Atalay, brüt günlük çıplak ücreti 1.400 TL’nin altında olan tüm çalışanların ücretinin 1.400 TL’ye çıkarılması, 1.400 TL’nin üzerine ortalama 40 TL seyyanen zam yapılması ve birinci altı ay için yüzde 24 zam, ikinci altı ay için 50 TL seyyanen zam sonrası yüzde 11 oranında zam, üçüncü altı ay için yüzde 10 zam, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildiğini bildirdi. Son teklife göre işçi maaşlarına yapılacak kümülatif zam bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 32, 2025’in tamamı için yıllık bazda yüzde 50.7 hesaplandı.

‘BURADA SİSTEM BÖYLE’

Teklifin ardından açıklama yapan Atalay şöyle konuştu: “Yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Derlerse ki ‘Bir problem yok’, biz de Bakanlığa ‘Tamam’ diyeceğiz. Problem varsa ‘Yapmıyoruz’ diyeceğiz. Bu son teklif.” Atalay, Eti Maden grevinin ertelenmesiyle ilgili ise “Anayasa Mahkemesi kararı da var, ‘Yapamazsınız’ diyor ama maalesef grev ertelendi. Bu ülkede böyle bir sistem var” dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan da teklifin bir öncekine göre olumlu olduğunu söyledi. “Sendikalarımızın kabul etmediği hiçbir husus Hak-İş açısından kabul edilebilir değildir” diyen Arslan, olası bir grev kararına ilişkin “Önümüzdeki haftadan itibaren artık grev kararları aşamasına da geleceğiz” ifadelerini kullandı.

İşçinin talebi %90’ı buluyor

27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulan ortak teklif taslağında işçiler, yaklaşık yüzde 90 oranında ücret artışı talep etmişti. İşçiler, 2025’in ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istemişti. Ocak ayından bu yana sözleşmesiz çalışan işçilerin maaşları, artan enflasyon karşısında ciddi şekilde eridi. Resmi verilere göre işçilerin bugüne kadar yaşadığı maaş kaybı ortalama 6.600 TL’yi buldu.

Sunulan son zam teklifinin detayları

3 Ocak 2026’da açıklanacak 6 aylık (Temmuz-Aralık dönemi) TÜFE yüzde 11’i aşarsa aşan kısmın tamamı enflasyon farkı olarak ödenecek. 2026 yılının birinci 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 6 oransal zam yapılacak. Bu dönemlerde TÜFE artışı zam oranlarını aşarsa, aşan kısmın tamamı fark olarak ödenecek. Ayrıca iş güçlüğüne göre nitelikli işçilere yüzde 7, diğer işçilere yüzde 3 oranında ek prim zammı verilecek. Sözleşmesi ocak, şubat ve mart aylarında başlamış olanların sözleşmeden doğan farklar için yüzde 3.68’e varan oranlarda zam yapılacak.

Grev kararında temkinli yaklaşım

Kamu işçilerinin iktidarın son teklifini olumlu bulmaması durumunda ilk grevi bugün Zonguldak’ta maden işçileri tarafından gerçekleştirilecek. Sahadaki geri bildirimleri açıklayan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil “Grev bizi yıpratır, ekonomik anlamda bir katkı sağlamaz’ diyerek sözleşmenin imzalanması yönünde görüş bildirenlerin sayısı şu an itibarıyla daha fazla” dedi.