CHP’nin Ekrem İmamoğlu ve genel seçim için başlattığı kampanyada 30 milyon imza hedefleniyor. Trabzon’da 30 Mart’ta 96 yaşındaki Rukiye Köroğlu’nun attığı ilk imzayla başlayan kampanya, dördüncü gününde 5 milyona ulaştı.

FORM İNTERNETTE

81 il ve 973 ilçede yürütülen kampanyadaki imzaların tam bir sayı olarak tüm ilçelerden gelen ve internet üzerinden verilen destekler derlendikten sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. CHP’nin internet sitesi üzerinden imza formlarına ulaşılabiliyor ve bu formlar dijital ortamda imza@chp.org.tr adresine teslim edilebiliyor.

Kampanya kapsamında 30 milyon imza toplanması hedefleniyor. Kampanyanın en düşük imza hedefi ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.7 milyon oy kadar imza toplamak olduğu belirtildi. 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu da 25 milyon 504 bin oy almıştı.

ADİL, MERTÇE YARIŞ

İmza kampanyası metninde şu cümleler yer alıyor: “Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz düzen son bulsun.”