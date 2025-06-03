Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bir an önce olağanüstü kongre kararı alması için başlatılan imza kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Koç, eylül ayındaki mali genel kurulda seçime gidilebileceğini açıklamasına rağmen muhalefet haziran ayı içinde sandıkların kurulması konusunda ısrarcı.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın 16.465 imza toplanması halinde aday olacağını açıklaması kampanyaya ilgili bir hayli artırdı.

Bugüne kadar toplanan imza sayısının 10 bini geçtiği belirtildi. İmza verilebilecek yerlerin sayısı her geçen gün artıyor. 120 farklı noktada kongre üyeleri artık Türkiye'nin 81 ilinde imza verebilecek. İmza sürecinde olağanüstü genel kurul için yeterli sayıya rahat bir şekilde ulaşıldı. Hedef ise Aziz Yıldırım'ın ''Ali Koç'un son kongrede aldığı 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanırsa aday olurum'' açıklamasındaki nihai hedefe varmak.

Fenerbahçe’deki son durum hakkında eski Asbaşkan İlhan Ekşioğlu açıklamalarda bulundu. TV100'e açıklama yapan Ekşioğlu toplanan imzaların 10 bini geçtiğini ifade etti.

'İMZALAR 10 BİNİ GEÇMİŞ'

Ekşioğlu, “Mart ayında 42 bin civarında aidatını ödemiş kongre üyesi olduğu bilgisini almıştım. Bugün geldiğimiz noktada, 10 bin imza genel kurul için yeterli görülüyor. Kulübe münferit imzalar verilmiş. Tahminimiz bu sayı 1500-3000 arasında. Kurum, dernek ve şahısların organize ettiği kampanyada ise tahmini olarak 7500-8000 imza toplanmış. Yani imzalar 10 bini geçmiş” ifadelerini kullandı.

Ekşioğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe yönetimine tavsiyem, öncelikle aidatını ödemiş kongre üye sayısını, sonra da kulübe teslim edilen imzaların sayısını açıklamaları. Sözünü ettiğimiz bu sayıların aslında yarısı bile büyük olay. Bu, samimi ve Fenerbahçe’yi dert eden taraftarın isyanı ve üzüntüsüdür.”

'ALİ KOÇ TARAFTARI AYRIŞTIRIYOR'

Başkan Ali Koç’un taraftarları ayrıştırdığını ifade eden Ekşioğlu, yönetimin seçim kararı alıp istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. Ekşioğlu, “Bu yüzden asıl olması gereken, Fenerbahçe yönetiminin sayıdan bağımsız seçim kararı alıp istifa etmesidir. Sayın Ali Koç taraftarı ayrıştırıyor. Bu çatı altında kimse hain değil, düşman değil. Herkesin tek derdi Fenerbahçe’nin bu başarısız günleri geride bırakıp şampiyon olması” şeklinde konuştu.