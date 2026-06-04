Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisi kapsamında Birleşik Krallık’ın en büyük otomobil fabrikasında üretime geçmeye hazırlanıyor. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin nihai anlaşmayla sonuçlanması halinde, Chery markalı araçların 2027 mali yılı itibarıyla Sunderland tesisinde üretim hattına inmesi planlanıyor. Bu iş birliği hamlesi, son dönemde küresel çapta yeniden yapılanma süreci nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Nissan'ın fabrika kapasitesini daha verimli kullanmasını amaçlıyor.

FABRİKANIN MÜLKİYETİ VE PERSONEL YAPISI DEĞİŞMEYECEK

Yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan Sunderland tesisi, Nissan’ın elektrikli araç ve batarya yatırımlarını kapsayan "EV36Zero" projesinin merkez üssü konumunda bulunuyor. Yapılan ön anlaşma şartlarına göre, fabrikanın mülkiyeti Japon üretici Nissan’da kalmaya devam edecek. Üretim hattında görev yapan mevcut personelin idari yapısında bir değişikliğe gidilmeyerek, işçiler yine Nissan bünyesinde çalışmayı sürdürecek.

HANGİ MODELLERİN ÜRETİLECEĞİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Sunderland fabrikasındaki mevcut üretim hatlarında Nissan'ın Qashqai, Juke ve tamamen elektrikli Leaf modellerinin üretimi aktif olarak devam ediyor. Chery’nin Avrupa pazar hedefinde önemli bir yer tutan elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerinin bu fabrikadaki hangi hatlarda üretileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Çin menşeli otomotiv firmalarının Avrupa pazarındaki pazar payı arayışları, yerel üretim tesisleri kurma hamleleriyle artış gösteriyor. Daha önce bir diğer Çinli marka olan MG de Avrupa'daki ilk üretim tesisi yatırımı için İspanya'yı tercih edeceğini resmi olarak kamuoyuna ilan etmişti. Chery ve Nissan arasındaki ortaklık sürecinin resmiyet kazanmasıyla, Çinli markaların Avrupa kıtasındaki üretim ve lojistik ağlarına yeni bir halka eklenmiş olacak.