Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Bulgaristan'ın Karadeniz'de bulunan Khan Tervel Blok 1-26 sahasında yürütülecek petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ortak oldu. Yapılan anlaşma kapsamında TPAO, ruhsattaki yüzde 33'lük payı devralarak bölgedeki enerji aramalarında resmen yer almaya başladı.

BULGARİSTAN'DAN ONAY ÇIKTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, TPAO'nun söz konusu projeye katılım süreci 18 Şubat'ta imzalanan anlaşmayla başladı. Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Khan Tervel Blok 1-26 sahasında yürütülen arama faaliyetlerinin operatörlüğünü Shell üstlenirken, Bulgaristan Bakanlar Kurulu bugün aldığı kararla ruhsattan doğan hak ve yükümlülüklerin yüzde 33'ünün TPAO'ya devredilmesini onayladı.

Bu kararla birlikte Türkiye Petrolleri, sahadaki resmi ruhsat ortaklarından biri haline geldi.

KARADENİZ'DEKİ STRATEJİK SAHADA ARAMA YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce anlaşmanın imza töreninde yaptığı değerlendirmede, arama yapılacak bölgenin Türkiye'nin Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na yakın konumda bulunduğunu belirtmişti.

Bayraktar, Shell ile birlikte bölgede öncelikle sismik araştırmaların gerçekleştirileceğini, ardından planlamaların ilerlemesi halinde gelecek yıl bir arama kuyusunun açılmasının hedeflendiğini ifade etmişti.

5 YILLIK ARAMA LİSANSI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Ortaklık kapsamında yürütülecek faaliyetlerin yaklaşık 5 yıllık arama lisansı çerçevesinde devam etmesi planlanıyor. Sismik çalışmaların sonuçlarına göre sahadaki petrol ve doğal gaz potansiyelinin belirlenmesi ve uygun görülmesi halinde sondaj aşamasına geçilmesi öngörülüyor.