Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

ANİ KÖPRÜSÜ RESTORE EDİLECEK

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Görüşmede, tarafların himayesinde gerçekleştirilen temaslarda, iki ülke sınırında yer alan tarihi Ani Köprüsü’nün restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imza altına alındı.

Anlaşma, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ile Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda normalleşme süreci özel temsilcisi olan Ruben Rubinyan tarafından imzalandı.

Söz konusu adımın, iki ülke arasında güven artırıcı önlemler kapsamında değerlendirildiği ve kültürel mirasın korunması açısından da önemli bir eşik oluşturduğu ifade ediliyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Ani Köprüsü’nün restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlanması bekleniyor.