Dünya teknoloji devleri olan Samsung ve Apple arasındaki ciddi rekabet uzun yıllardır devam ediyor. Kıyasıya bir rekabet içinde oldukları bilinen ve daha önce dava süreçleri de yaşamış olan iki firma için şimdi ise farklı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Apple'ın bir ürünü ortaklarına ürettirmeyi bırakacağı ve Samsung'dan satın alacağı konuşuluyor. Bu yönde Apple'ın Samsung ile görüştüğü iddia edildi.

APPLE ÜRETMEYİ BIRAKTI SAMSUNG SATACAK

Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Yıllardır işlemci üretiminde Tayvanlı dev TSMC ile sarsılmaz bir ortaklık yürüten Apple, sürpriz bir kararla rotayı en büyük rakiplerine kırdı. Bloomberg'in son raporuna göre teknoloji devi, yeni nesil işlemcileri için Samsung ve Intel ile masaya oturdu.

STRATEJİK BİR B PLANI ARAYIŞI

Apple'ın bu hamlesi sadece bir tedarik meselesi değil, aynı zamanda devasa bir risk yönetimi stratejisi. Şirket, tüm yumurtalarını aynı sepete koymamak için Samsung ve Intel ile görüşüyor. Apple yöneticilerinin, Samsung'un Teksas'ta kurduğu ve en gelişmiş çipleri üretecek olan yeni tesisini bizzat ziyaret ettiği sızdı. Bir diğer iddiaya göre ise ABD merkezli üretim kapasitesini artırmak isteyen Apple, Intel'in çip döküm hizmetlerini (Foundry) değerlendirmeye aldı.

Görüşmelerin henüz "ön aşamada" olduğu ve herhangi bir resmi siparişin verilmediği belirtiliyor. Ancak bu hamle, Apple'ın TSMC’ye olan %100 bağımlılığını sona erdirme isteğini açıkça ortaya koyuyor.

EN BÜYÜK SORU İŞARETİ

Haber kaynaklarına göre Apple, TSMC dışındaki üreticilerin teknolojik hassasiyet ve verimlilik standartları konusunda hala bazı endişelere sahip. Bu yüzden "ezeli rakip" Samsung ile çalışmak kağıt üzerinde mantıklı olsa da, kalite kontrol süreçleri Apple'ın en büyük soru işareti.

KULLANICILARI ETKİLEYECEK DEĞİŞİM

Eğer bu ortaklık gerçekleşirse, gelecekteki iPhone modellerinde tedarik sorunları tarih olabilir. Buna göre üretim iki veya üç farklı kanala yayılacağı için stok sıkıntıları azalabilir. Rekabet sayesinde işlemci maliyetlerinin düşmesi, son kullanıcı fiyatlarına yansıyabilir.

Geçmişte olduğu gibi "Samsung üretimi işlemci mi daha iyi, TSMC mi?" tartışmaları teknoloji forumlarını yeniden alevlendirebilir. Henüz devlerden (Apple, Samsung, Intel) resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Apple'ın bu devasa tesis ziyaretleri, teknoloji dünyasında "hiçbir ortaklık kalıcı değildir" sözünü bir kez daha kanıtlıyor.

HER BİRİ SAMSUNG'A DÖNÜŞECEK

Apple'ın çip üretimi konusunda Samsung ile anlaşması halinde her Apple içerisinde Samsung barındıracak. Çip üretiminin Samsung'a doğru ilerlemesi ile birlikte bu durum gerçekleşti. Bununla birlikte telefonuuzun geri kalan tüm özellikleri Apple olacaksa bile beyni sayılan çip kısmı Samsung tarafından üretilecek.