Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, mevcut şartlarda kurultaya gidilemeyeceğini söyledi.

Merkez Yönetim Kurulu'ndaki isimleri açıklayan Sarı, kurultayla ilgili soruya yanıt verdi.

Sarı, şunları söyledi:

- CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin verdiği bir karar var ve kesinleşmemiş bir karar.

-Yargıtay aşaması var. İhtiyati tedbir kararının olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister PM karar alsın, isterse genel başkan 'kurultaya gidiyoruz' desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.

-Mevcut hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecindeki arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz.

- Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. CHP'nin içine düştüğü cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz.

-En nihayetinde CHP'deki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla da oturup konuşacağız.

-Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. İş birliği içerisinde, diyalog kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz.