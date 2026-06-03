CHP’de mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel ve ekibi kurultayın toplanması için jet hızıyla destek gördü. Özel “551 imza yeterli” demişti, imzaların 900’e ulaştığı belirtildi. Aynı saatlerde savcılık tüm delegeler ile birinci derece yakınlarının banka hesap hareketleri, MASAK raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etti.

‘TEDBİR YETKİSİ’

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise tedbir kararı nedeniyle kurultayın toplanamayacağını savundu. Kurultay talepleri kabul edilmez ise CHP’liler mahkemeye gitmeyi değerlendiriyor.

Grup toplantısı yapılmasını engelleyemeyen Kılıçdaroğlu ekibi kurultay taleplerinin genel merkeze ulaşması durumunda ne yapacaklarına ilişkin ‘tedbir kararını’ işaret ediyor. Tedbir kararının Kılıçdaroğlu’na tüzük şartlarını da aşan bir yetki tanıdığına dikkat çekiliyor.

Özel ve ekibinin kurultay ile ilgili alacakları red talebine karşı ‘B’ planları ise konuyu yargıya taşımak. Kulislerde CHP’de kurultayın Yargıtay kararını vermeden ve süreç tamamlanmadan kurultayın toplanamayacağı belirtiliyor. Bunun süresi ile ilgili ise 1.5 yıllık bir zaman dilimi öngörülüyor.

Kurultayın toplanması durumunda ise bu kez de ‘Hangi delege’ tartışması yaşanıyor. Delegelerle ilgili soruşturma, süreci baltalıyor.