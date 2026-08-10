Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması", üç ülkenin birbirine karşı savunma garantisi vermesiyle dikkat çekti.



ATILAN İMZA HİNDİSTAN'I RAHATSIZ ETTİ



Anlaşma İran, İsrail ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede huzursuzluk yaratırken, Pakistan ile savunma anlaşması imzalamaları nedeniyle Türkiye ve Suudi Arabistan'a yönelik en büyük tepki Hindistan'dan geldi.





1,5 milyara yaklaşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, uzun yıllardır Pakistan ile yaşadığı anlaşmazlıkları gerekçe göstererek Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Pakistan ile savunma anlaşması imzalamasını 'kendilerine karşı düşmanca bir adım' olarak tanımladı.



Hint devlet televizyonu başta olmak üzere ülke medyası tarafından kısa süre içerisinde Türkiye ve Suudi Arabistan'a karşı büyük bir anti-propaganda kampanyası başlatılırken, Hintli vatandaşlardan bu ülkelere yapacakları turistik seyahat planlarını iptal etmeleri istendi.



"TÜRKİYE'YE GİTMEYİN" ÇAĞRISI



Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'nin Pakistan ile olan yakın ilişkilerini gerekçe göstererek ülkedeki Türk firmalarının ticari faaliyetlerine yönelik kısıtlama kararları alan Hindistan'ın boykot çağrılarının ardından on binlerce Hintli, kısa süre içerisinde Türkiye ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaretleri iptal etmeye başladı.



Turizm acentaları, Hintli müşterilerden bu hafta sonu normalin çok üzerinde rezervasyon iptali için başvuru aldıklarını belirtti.



Son raporlara göre Türkiye'ye her yıl Hindistan'dan 250 bine yakın turist ziyareti gerçekleşirken, bu turistlerin tamamına yakını yaz aylarında ülkeye gelmekte.