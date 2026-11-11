Rusya'nın amatör futsal ligi Liga 5x5'in 4. klasmanında mücadele eden LFK Baltika Yekaterinburg, futbol tarihinin en acı trajedilerinden birine sahne oldu. Kulübe transferi yalnızca 24 saat önce resmiyet kazanan 21 yaşındaki Stepan Chernov, yeni takımıyla Akadem karşısında ilk randevusuna çıktı. 7 Kasım Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmanın ilk yarısında 25 dakika sahada kalarak kenara gelen genç oyuncu, ikinci yarının ilk dakikalarında aniden fenalaştı. Görgü tanıklarının ve takım arkadaşlarının aktardığına göre yedek kulübesine doğru ilerlediği sırada "bacakları aniden boşalan" Chernov, bir anda yere yığıldı.

SAHADAKİ MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ

Yere düşmesinin ardından bilincini kaybeden genç futbolcuyu hayata döndürmek için takım arkadaşları ve sağlık ekipleri seferber oldu. Olay yerine ulaşan acil tıp ekipleri sahada yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı ve canlandırma müdahalesinde bulundu. Ancak yapılan tüm yoğun çabalara rağmen 21 yaşındaki Chernov kurtarılamayarak sahada yaşamını yitirdi.

KULÜPTEN YÜREK YAKAN AÇIKLAMA

Genç oyuncunun ani kaybıyla sarsılan Baltika Kulübü, yayımladığı duygusal taziye mesajıyla acısını paylaştı:"Bu haberi derin bir kederle paylaşıyoruz. Dün oynanan karşılaşma esnasında oyuncularımızdan ve can dostlarımızdan biri olan Stepan Chernov'u kaybettik. Yaşananlara hala inanamıyoruz. Böylesi bir trajedi karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Birlikte geçirdiğimiz anları, onun gülümsemesini, içtenliğini ve bizi yalnızca sahada değil hayatın içinde de birbirimize bağlayan her şeyi daima kalbimizde yaşatacağız. Tüm takımımız adına ailesine, sevenlerine ve Stepa'yı tanıyan herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz.

"YETİM BÜYÜMÜŞTÜ..."

Hayatının baharında yeşil sahalara veda eden Chernov'un vefatının ardından ortaya çıkan hayat hikayesi ise yürekleri burktu. Anne ve babası hayatta olmayan, anneannesi ile ablası tarafından büyütülen genç oyuncunun her zaman yardımsever ve neşeli kişiliğiyle tanındığı belirtildi.

Stepan Chernov'un yakın çevresi, "Stepa kalbi çok temiz, her zaman sevdiklerinin yardımına koşan ve futbola tutkuyla bağlı bir gençti" ifadelerini kullandı. Kulüp yönetimi ve eski çalışma arkadaşları, genç futbolcunun cenaze masraflarını karşılamak ve geride kalan kederli ailesine maddi destek sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir bağış kampanyası başlattı.