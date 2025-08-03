TOKİ, Muğla’nın ünlü turistik ilçesi Bodrum’un kupon arazileri için yeniden ihaleye çıkıyor. Bodrum Ortakent Mahallesi’nde deniz manzaralı 1 milyon 100 bin metrekarelik arazi Cumhurbaşkanlığı kararıyla satışa çıkarılmıştı. İmar planları yapılan hazine arazisinin satışı, Bodrum Kent Konseyi’nin açtığı dava üzerine Danıştay tarafından durdurulmuş ve planları iptal edilmişti. Geçmişte “kamuya ait alanların özel projelerle değerlendirilmesi” kapsamında satışa çıkarılan arazilere Bodrumlular ve STK’lar çeşitli eylem ve açılan davalarla tepki göstermişti.

DENİZ MANZARALI

Bu kez Danıştay’ın iptal ettiği arazinin bitişiğinde milyonlarca dolarlık villaların ortasında boş kalan 215 dönümlük deniz manzaralı, ilçeye tepeden bakan arazi Emlak Konut GYO tarafından yapılan ihale duyurusu ile satışa çıkarıldı.

Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle ihaleye çıkarılacak alanın konut, sağlık, eğitim, dini tesis ve park alanlarını kapsadığı ve 5 Ağustos Salı günü ilk ihalenin yapılacağı açıklandı.

5 PARSELLİK ALAN

Emlak Konut’un yayımladığı ilana göre; ihale konusu alan 5 parselden oluşuyor. En büyük parsel olan 353 ada 190 numaralı taşınmaz, konut alanı olarak ayrılmış durumda. Aynı alanda 353/187 parselde ilkokul, sağlık tesisi; 353/185 parselde cami; 353/186 parselde de iki farklı noktada park alanı yer alıyor. Toplam emsale esas inşaat alanı 21.534,65 metrekare olarak belirlendi.

İlçenin nefes alınan tek yeri

Bodrumlular, Ortakent’te 1.1 milyon metrekarelik arazi satışının iptali için hukuk mücadelesinin yanı sıra seslerini duyurmak için eylemler de yapmıştı. Verilen mücadele sonuç verdi ve Danıştay satışı iptal etti. Yeni ihaleye tepki gösteren Bodrumlular, yeni yapılaşma ile alt yapı baskısının artacağı ve ilçenin nefes aldığı yer olarak bilinen arazinin betona gömüleceğini ifade ediyor. Yapılaşma ısrarından vazgeçilmesini isteyen Bodrumlular, yetersiz olan alt yapı ve ulaşım sorununun kronik hale geleceği belirtiyor.

YENİDEN DAVA AÇARIZ

Bodrumlular, “Rant amaçlı yapılan bu tür satışlar turizm markası kente zarar vermeye başladı. Benzer ihaleler açılan davalarla iptal edilmişti” diyerek, yine dava açacaklarını söylediler. İlçedeki şehir plancıları ise “Yerel yönetimlerin görüşünü alınmadan atılan adımlar sadece kişiye yarar” açıklaması yaptı.

Önce Varank’ın kuzeni almıştı

Ortakent’te deniz manzaralı 1.1 milyon metrekarelik araziyi, 2022’de Çevre Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın kardeşi Sedat Varank almıştı. Ancak çevre dernekleri ve şehir plancılarının satışa karşı başlattıkları yargı mücadelesi sonucu Danıştay bu satışın iptaline karar vermişti.