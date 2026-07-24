CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Özgür Özel'in öncülüğünde 91 milletvekiliyle kurulan Parti'yi hedef aldı.

Özellikle yandaşların CHP'ye yönelik kullandığı dile yakın ifadeler kullanan Alp, "Siyasi tarihin en ilginç partisi. Pavyondan kulübe: Yeni Parti" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya siyasi tarihinin en ilginç partisi kuruluyor; 24 saat içerisinde yaşananlar Yeni Partinin geleceği hakkında ibret verici ipuçları ile dolu.

Partiyi ilan etmek için merkür retrosunun bitmesini beklediler, retro bitince önce cuma namazına sonra kulübe gidiyorlar. Böylelikle altı ok gömleğini çıkarıp trolcülük,astroloji ve falcılığı yeni partilerin temel ilkeleri haline getirdiler.

Pavyon kapısında ele geçirmeye çalıştıkları partide yok hükmünde sayılınca kulüplerde kendilerine yeni bir parti kurmuş oluyorlar.

91 CHP milletvekiline yeni parti kurucular listesine imza attırdılar, bu arada atılan imzalardan birinin yeni partinin tüzüğünün ve programına dair olduğu kimsenin umrunda olmadı.

Sahi ne yazıyordu tüzükte?

parti solcumuydu sağcımıydı , siyasi yelpazenin neresinde yer alıyordu, o saate kadar daha belli değildi. Açıkçası imza atan kimsenin umrunda da değildi. Hiç seçime girmeden ana muhalefet oldular, ilk muhalif cümlelerini CHP‘ye karşı kurdular.

Kendileri son güne kadar CHP’nin imkan ve olanaklarını kullandılar, CHP rozetlerini son ana kadar yakalardan çıkarmadılar ama onlara inananlar CHP kimliklerini ülkenin dört bir yanında çoktan makasla kesmeye başlamıştı. Hem niye kesmesinlerdi, nasıl olsa astrologlarına ve falcılarına göre iktidar yakındı.

“Parti tutacak sizi de yeniden milletvekili yapacağız” dedikleri CHP’den apardıkları vekiller giderken kalanlara “Ekimde nasıl olsa geri döneriz” diyorlardı ama giderken babaevine “Allah’a ısmarladık” diyen olmadı. Arkalarına bile bakmadan gittiler grup bütçesindeki parayı da aralarında üleşerek gittiler.

Bütün bunlar olurken rüşvet, zimmet , nitelikli hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından tutuklu bulunan Yeni Pati kurucularının ekip arkadaşları cezaevlerinde partilerinin kuruluşunu gururla ve umutla izlediler.

Öyle ya parti iktidar olacaktı ve dönüp onları da kurtaracaktı.

Aynı saatlerde CHP’yi talan edip gidenler CHP’de kalanlara hain demeye devam ediyordu.

Machiavelli bile bu kalacağını hayal edememiştir.

Ağla sevgili yurdum ağla..."

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Söz konusu paylaşımın ardından kullanıcılar CHP'li vekile tepkilerini dile getirdi.

Kullanıcılar Alp'in Mustafa Kemal Ataütürk'ün isteğiyle 31 Ekim 1926'da kurulan Anadolu Kulübü'nü hedef aldığını belirterek tepki gösterdi.

'TAYLI' VALİYİ DE HEDEF ALMIŞTI

Alp, görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sürmek için giydiği kıyafetini Meclis gündemine taşımıştı.

CHP vekili, "İçişleri Bakanı ya bu valileri alın ya da bunlara birer asma yaprağı gönderin, asma yaprağı taksınlar" ifadelerini kullanmıştı.