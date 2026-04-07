İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İnan Güney hakkında hazırlanan iddianamenin, aynı mahkemede görülen ve kamuoyunda “İBB davası” olarak anılan dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Mahkeme, 2026/33 esas sayılı dava dosyası ile 2025/318 esas sayılı dosya arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu belirterek, yargılamanın ana dosya üzerinden yürütülmesine karar verdi. Bu kapsamda 2026/33 esas sayılı dosya kapatılarak 2025/318 esas sayılı dosya içerisine alındı. SANIK SAYISI 414'E YÜKSELDİ İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesinin ardından “İBB davası” sanık sayısı 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414'e yükseldi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.