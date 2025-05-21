Galatasaray camiasının en önemli kurumları arasında yer alan Galatasaray Eğitim Vakfı'nda (GEV) 44 yıl sonra tarihi bir değişiklik yaşandı.



Çok sayıda Galatasaray Lisesi mezunu iş insanı, devlet adamı ve sanatçı tarafından 1981 yılında kurulan ve o tarihten bu yana iş insanı İnan Kıraç'ın başkanlığını sürdürdüğü köklü kurumda başkanlık koltuğu 44 yıl aradan sonra ilk kez değişti.



BİNLERCE ÖĞRENCİYE BURS VERİLDİ



Patronlar Dünyası'nın haberine göre; vakıf sayesinde okul binası yenilendi ve eğitim seviyesi de yükseldi. Galatasaray Eğitim Vakfı ayrıca, Galatasaray İlköğretim Okulu ve Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşunda da aktif rol oynadı. Vakıf binlerce öğrenciye burs verirken, birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attı.

İNAN KIRAÇ GİTTİ MUHARREM YILMAZ GELDİ

Vakfın başkanlığını kuruluşundan bu yana, 44 yıldır yürüten İnan Kıraç geçtiğimiz aylarda bu görevden kendi isteği ile istifa etti. İnan Kıraç'tan boşalan başkanlık görevi için vakıfta geçen hafta bir seçim yapıldı. Seçimlerde vakfın başkanlığına TÜSİAD başkanlarından, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz seçildi.



İKRAMİYE REKORTMENİ PATRON DA YÖNETİMDE



Muharrem Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu da dikkat çekici isimlerden oluştu. Sanatçı kimliğinin yanı sıra Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden olan Candan Erçetin ve Dr. Ayşe Baturalp yeni yönetimde başkanvekili olarak görev alırken; Yüce Auto'nun çalışanlarına dağıttığı ikramiyelerle ünlenen patronu Ahmet Yüce, girişimci Fatih Özbecer, akademisyen Prof. Dr. Muhammed Uludağ ve hukukçu Mehmet Helvacı gibi isimler de yönetime girdi.

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI'NIN YENİ YÖNETİMİ

Muharrem Yılmaz'ın yönetim kurulu listesi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Muharrem Yılmaz

Dr. Ayşe F. Baturalp Güren

Candan Erçetin (GSL 1982)

Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ

Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak

Kaya Özgül

Ahmet Yüce

Mehmet Helvacı

Reha Yolalan

Atilla Tacir

Fatih İşbecer

Yedek Üyeler

Firuz Soyuer

Fatih Uysal

Murat Gün

Ceylin Erbak Aytekin

Denetim Kurulu Üyeleri

Vural Günal

Ergun Türkay

Serhat Onan

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Levent Dönmez

Eray Yazgan

Tunca Uçer





