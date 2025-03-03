Ünlü iş insanı, Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç hakkında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumu 'vasi atanmalı' raporu verdi. İnan Kıraç'a avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.

BANKA HESAPLARI, ŞİRKET HİSSELERİNE DE TEDBİR ŞERHİ

HaberTürk'te yer alan habere göre, mahkeme, ayrıca İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da aldı. Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verildi.

ADLİ TIP KURUMU 'VASİ TAYİN EDİLMELİ' DEDİ

İş insanı İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istedi. Mahkeme bunun üzerine İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti. İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayenesinden sonra konuyla ilgili rapor hazırlandı.

Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı, 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirmiş, ardından Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açmıştı.

Kıraç, babasının evlilik öncesi aldığı ‘akli dengesi yerindedir’ raporun doğru olmadığını iddia etmişti.