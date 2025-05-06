Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı 88 yaşındaki İnan Kıraç, 2024 yılının son günlerinde 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ın açtığı dava ile yargıya taşındı.

İpek Kıraç, babasının evliliğinin iptali için mahkemeye başvurarak İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme kararıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen İnan Kıraç’a “demans” teşhisi kondu. Bunun üzerine mahkeme tarafından kısıtlama kararı alındı ve İnan Kıraç’a vasi atandı.

MAHKEME AVUKATLARIN GÖREVİNE SON VERDİ

27 Mayıs’ta görülmesi planlanan evliliğin iptali davası öncesinde, İpek Kıraç avukatları aracılığıyla mahkemeye yeni bir dilekçe sundu. Dilekçede, İnan Kıraç’ın temsil yetkisinin artık vasilere ait olduğu ve mevcut avukatların bu vasiler tarafından görevlendirilmediği ifade edildi. Bu nedenle, avukatların vekaletlerinin sona erdirilmesi talep edildi.

İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Köksal Bayraktar, Mehmet İpek ve Sıtkı Anlam Altay’ın İnan Kıraç adına yaptıkları avukatlık görevlerinin sona erdirilmesine ve UYAP kayıtlarının silinmesine karar verdi.

AVUKATLAR İSTİFA ETTİKLERİNİ DUYURDU

Kararın ardından söz konusu avukatlar, Emine Alangoya’nın da avukatlığından istifa ettiklerini İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne bildirdi. Aralarında Köksal Bayraktar, Mehmet İpek, Sıtkı Anlam Altay ve diğer isimlerin bulunduğu avukatlar, sundukları dilekçede Alangoya’yı temsil etmeyeceklerini beyan etti.