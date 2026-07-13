İş insanı İnan Kıraç hakkında açılan "vasilik" davasında yeni gelişme yaşandı.

tv100'de yer alan habere göre davada, bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

Raporda, Kıraç'ın sağlık durumu ve hukuki ehliyetine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

MAHKEME TARAFINDAN DİNLENECEK Mİ?

Buna göre, iş insanının akli melekelerinin yetersiz olduğu ve kanuni ehliyete sahip olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Kıraç'ın mahkeme tarafından dinlenmesinin tıbben fayda sağlamayacağı değerlendirmesi yapıldı.

'SÜREKLİ BAKIMA İHTİYAÇ DUYDUĞU' İFADE EDİLDİ

Bilirkişi raporunda, İnan Kıraç'ın demans hastalığı nedeniyle kısıtlılık şartlarını taşıdığı, kendi işlerini görebilecek durumda olmadığı ve sürekli bakım ile desteğe ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Kıraç'ın başkalarının güvenliği açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve evde bakım ile tedavisinin tıbben yeterli olduğu kanaatine ulaşıldığını belirtildi.

EVLİLİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasındaki evliliğe ilişkin davada Yargıtay son kararı vererek, evliliğin kesin olarak iptal kararını vermişti.

Kararın ardından Emine Alangoya'nın "Kıraç" soyadını kullanamayacağı öğrenilmişti.