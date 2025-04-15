88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç'ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için dava açmıştı.
Babasının 'akli melekelerinin' yerinde olmadığını öne süren İpek Kıraç'ın şikayetinin ardından mahkeme, İnan Kıraç hakkında Adli Tıp Kurumu'nun rapor hazırlamasına karar verirken, kurul karşısına çıkan Kıraç'a demans teşhisi konmuştu.
Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla, İnan Kıraç'a Adli Tıp Kurumu'nda sorular soruları ve Kıraç'ın verdiği yanıtları haberleştirdi.
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Adli Tıp Kurumu raporunda İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer alırken sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı: " 26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan "Demans" denilen bunama halinin saptandığı, kişinin musab olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini müdrik olmayıp onları koruyamayacağı, telkinlere mukavemet edip kendi hür iredesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı"
Raporda şunlara dikkat çekildi:
*İlk eşinin (Suna Kıraç) 40 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Ölüm yılını ve gününü bilemedi
*O an içinde bulunduğu binanın Adli Tıp Kurumu binası olduğunu bilemedi
*Haftanın günlerini tersten sayması istendiğinde perşembe gününden sonrasını sayamadı.
*Saat çizip rakamları yerleştiremedi
*Gündem ile ilgili, deprem, yangın, milli yas gibi soruları bilemedi
*Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemedi.
*Altı şirketi olduğunu söyledi ancak üçünün ismini sayabildi
*Muayene sırasında ara ara, "Bugün ben yokum,güya çalıştım geldim" şeklinde kendini açıklamaya çalıştığı da heyet tarafından rapora not düşüldü.
İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek.