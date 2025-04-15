88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç'ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için dava açmıştı.



Babasının 'akli melekelerinin' yerinde olmadığını öne süren İpek Kıraç'ın şikayetinin ardından mahkeme, İnan Kıraç hakkında Adli Tıp Kurumu'nun rapor hazırlamasına karar verirken, kurul karşısına çıkan Kıraç'a demans teşhisi konmuştu.



Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla, İnan Kıraç'a Adli Tıp Kurumu'nda sorular soruları ve Kıraç'ın verdiği yanıtları haberleştirdi.





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Adli Tıp Kurumu raporunda İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer alırken sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı: " 26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan "Demans" denilen bunama halinin saptandığı, kişinin musab olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini müdrik olmayıp onları koruyamayacağı, telkinlere mukavemet edip kendi hür iredesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı"

Raporda, İnan Kıraç'a mahkemelik olay sorulduğunda, "Evlatlık olan kızının kendi mal varlığını almak istediği, kızının kendisinde bunama halinin olduğunu söylediğini" ifade ettiği belirtildi.



Raporda şunlara dikkat çekildi: