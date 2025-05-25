KIRAÇA Holding’in sahibi 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın, 2024 Aralık ayında 67 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için açılan davada karar aşamasına gelindi. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının zihinsel durumunun evlenme ehliyetini taşımadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak evliliğin iptalini istedi.
VASİ KARARI BEKLENDİ
YARGI süreci sürerken Adli Tıp raporu üzerine Kıraç’a vasi atanmasına karar verildi. Son olarak ‘hastaneden kaçırıldığı’ iddiasıyla gündeme gelen Kıraç’ın evliliğiyle ilgili davada karar duruşması 27 Mayıs’ta görülecek. Sonuca göre Kıraç’ın evliliği ya sürecek ya da bitecek. Duruşma, vasilik davasının kararı için ertelenmişti.