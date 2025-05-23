İnan Kıraç'ın Koç Üniversitesi Hastanesi'nden "kaçırıldığı" iddiası üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.' denildi.

'İDDİALAR ASILSIZ'

Açıklamada ayrıca, "Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kıraç'ın saatler sonra evine döndüğü belirlendi.

İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuş, Mahkeme, Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar vermişti. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıkmıştı.

Kıraç'a yapılan testler sonrasında oluşturulan rapor mahkemeye gönderilmişti.