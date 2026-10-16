Bangladeş’in Satkhira kentinde, 150 binden fazla kibrit çöpü ve 10 kilogramı aşkın ipek iplik kullanılarak üretilen sıra dışı Durga heykeli, Sharadiya Durga Puja festivali öncesinde bölge halkından ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Satkhira Sadar ilçesine bağlı Dhulihar-Brahmarajpur Sri Sri Durga Puja Mandap'ta (tapınak alanı) sergilenen eser, estetik tasarımı ve üstün işçiliğiyle festivalin odak noktası haline geldi.

Cuma günü gerçekleştirilen ve festival sezonunun başlangıcını simgeleyen Mahalaya ritüelinin ardından, ilçe genelindeki tapınaklarda hareketlilik zirveye ulaştı. Zanaatkarların putlar ve süslemeler üzerindeki son rötuşları sürdürdüğü bölgede, bu yılki kutlama alanlarının (mandap) sayısı da artış gösterdi. Bangladeş Puja Udjapan Parishad Satkhira Şubesi Genel Sekreteri Biswanath Ghosh, geçen yıl 587 olan puja alanı sayısının bu yıl 590'a yükseldiğini açıkladı.

2 asırlık tapınakta sıra dışı malzeme geleneği

Geçmişi toprak sahibi Pashupati Mitra dönemine dayanan ve 200 yılı aşkın süredir düzenlenen Brahmarajpur'daki puja törenlerinde, sıra dışı malzemelerle heykel yapımı bir gelenek haline gelmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl 100 kilogram Chinigura pirinci kullanılarak yapılan Durga heykelinin yoğun ilgi görmesinin ardından, organizasyon komitesi bu yıl kibrit çöpü konseptini deneme kararı aldı.

Projenin mali detaylarına değinen Brahmarajpur Sarbojanin Sri Sri Durga Mandir Komitesi Yardımcı Saymanı Amit Kumar Ghosh, yalnızca zanaatkarların işçilik ücretinin 1,3 lakh taka tuttuğunu, bu yılki festivalin toplam bütçesinin ise yaklaşık 5 lakh taka olarak belirlendiğini ifade etti.

"Milimetrik hata tasarımı bozabilirdi"

Kibrit çöplerinden yapılan heykelin mimarı olan zanaatkar Nabodip Sarkar, bu tekniği ilk kez 2023 yılında Kalküta’da gördüğünü ve Satkhira’da uygulamaya karar verdiğini belirtti. Sarkar, kilden hazırlanan iskelet üzerine kibrit çöplerinin milimetrik bir hassasiyetle yerleştirildiğini, en ufak bir yerleşim hatasının tüm tasarımı bozabileceğini vurguladı. Eseri tamamlamak için ekibindeki 4 zanaatkarla birlikte geceleri saat 03.00’e kadar yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Sarkar, bu sezon Satkhira ve Kushtia dahil olmak üzere dört farklı bölge için daha heykel siparişi aldığını ekledi.

Yangın riskine karşı güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

Kibrit çöplerinin yanıcı yapısı nedeniyle tapınak alanında üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Yetkililer, kibrit başlarının parlayıcı özelliklerini tamamen nötralize etmek amacıyla özel yapıştırıcılar ve kimyasal solüsyonlar kullanıldığını bildirdi.

Olası güvenlik risklerine karşı 16 Eylül'de Satkhira Sadar İlçe İdari Amiri Arnab Kumar Dutta, İlçe Emniyet Müdürü ve İtfaiye ile Sivil Savunma yetkililerinin katılımıyla alanda kapsamlı bir resmi inceleme ve risk değerlendirmesi yapıldı. Ziyaretçilerin ve heykelin güvenliğini sağlamak amacıyla tapınak alanının tamamı 24 saat kesintisiz kayıt yapan kapalı devre (CCTV) kamera sistemleriyle donatıldı.

Shyamnagar, Kaliganj, Debhata, Assasuni, Tala ve Kalaroa başta olmak üzere Satkhira genelindeki tüm mandaplarda hazırlıklar son aşamaya geldi. Bambu ve saman iskeletler üzerine inşa edilen geleneksel kil heykellerin yanı sıra farklı dekoratif tekniklerin de uygulandığı bu festival dönemi; bölgedeki çömlekçiler, marangozlar, ressamlar ve süsleme işçileri için önemli bir istihdam ve gelir kaynağı oluşturuyor.

Mahalaya ile geri sayımın başladığı festival kapsamında, ana kutlamalar 17 Ekim'de Maha Shashthi ile yoğunlaşacak. İlçe genelindeki dinsel törenler ve kutlamalar, 21 Ekim'de düzenlenecek Bijoya Dashami geçit törenleriyle son bulacak. Hindu geleneğine göre yapılan mevsimsel hesaplamalara göre, tanrıça Durga'nın bu yıl yeryüzüne at üzerinde geleceğine ve bir tekneyle ayrılacağına inanılıyor.