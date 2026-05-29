İstinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu,30 Mayıs'ta ilk kez CHP Genel Merkezi’ne giderek vatandaşlarla bayramlaşacak.
Bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basım görüntüleri sosyal medyada yayılırken Kılıçdaroğlu’nun “Gül ki Güller Açsın” şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor.
ERDOĞAN VİDEOLARINDA KULLANILAN TÜRKÜ
Kılıçdaroğlu’nun “Gül Ki Güller Açsın” türküsüyle karşılayacağı iddiası ise tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nu karşılama müziği olarak seçilen "Gül ki güller açsın" türküsü AKP tarafından Erdoğan için yapılan editlerde de sıkça kullanılıyor.
AKP'Lİ TAYYAR'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise Kılıçdaroğlu’nun müzik seçimiyle ilgili “Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde ‘Gül ki güller açsın’ şarkısıyla karşılanacakmış. Bizde hazır var, buyurun” diyerek Erdoğan videosu paylaştı.
İŞTE O TÜRKÜ
Gül ki güller açsın gül yanağında
Yanım sola dönük yatam sağında
Firdevs'in ala da İrem bağında
Sana benzemeyen gül olmaz olsun
Gül olmaz olsun amaan
Yılda iki bayram gözüme görün
Hasretine katlanamam ölürüm
Bedir saçı belik belik örgülüm
Varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun
Dağladın sinemi göz göre göre
Bir gönül içinde yandım bin kere
Çunacağım yoktu kız çundurdun ele
Elde senin gibi yar olmaz olsun
Yar olmaz olsun amaan
Ettin kul Duran'ı derde müptela
Açtın bu başıma oy bin türlü bela
Yetmiye muradın kız yanına kala
Her dem iki yakan da bir olmaz olsun
ÜCRETSİZ TAŞIMA
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yarınki Genel Merkez'e girişi için hazırlanan çağrılarda 'ulaşım ücretsiz' diyerek çeşitli kentlerden otobüslerle insan taşınacağı bilgisi de sızdırılmış oldu.