İstinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu,30 Mayıs'ta ilk kez CHP Genel Merkezi’ne giderek vatandaşlarla bayramlaşacak.

Bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basım görüntüleri sosyal medyada yayılırken Kılıçdaroğlu’nun “Gül ki Güller Açsın” şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor.

ERDOĞAN VİDEOLARINDA KULLANILAN TÜRKÜ

Kılıçdaroğlu’nun “Gül Ki Güller Açsın” türküsüyle karşılayacağı iddiası ise tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nu karşılama müziği olarak seçilen "Gül ki güller açsın" türküsü AKP tarafından Erdoğan için yapılan editlerde de sıkça kullanılıyor.

AKP'Lİ TAYYAR'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise Kılıçdaroğlu’nun müzik seçimiyle ilgili “Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde ‘Gül ki güller açsın’ şarkısıyla karşılanacakmış. Bizde hazır var, buyurun” diyerek Erdoğan videosu paylaştı.

İŞTE O TÜRKÜ

Gül ki güller açsın gül yanağında

Yanım sola dönük yatam sağında

Firdevs'in ala da İrem bağında

Sana benzemeyen gül olmaz olsun

Gül olmaz olsun amaan

Yılda iki bayram gözüme görün

Hasretine katlanamam ölürüm

Bedir saçı belik belik örgülüm

Varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun

Dağladın sinemi göz göre göre

Bir gönül içinde yandım bin kere

Çunacağım yoktu kız çundurdun ele

Elde senin gibi yar olmaz olsun

Yar olmaz olsun amaan

Ettin kul Duran'ı derde müptela

Açtın bu başıma oy bin türlü bela

Yetmiye muradın kız yanına kala

Her dem iki yakan da bir olmaz olsun

ÜCRETSİZ TAŞIMA

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yarınki Genel Merkez'e girişi için hazırlanan çağrılarda 'ulaşım ücretsiz' diyerek çeşitli kentlerden otobüslerle insan taşınacağı bilgisi de sızdırılmış oldu.