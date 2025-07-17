Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace, çok kulüplü sahiplilik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edildi ve yerine Nothingham Forest alındı. Ancak İngiliz ekibi belki de çok ufak bir hatayı yapmasaydı, bu cezayı almayacak ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecekti.

The Athletic'in haberine göre UEFA'ya yanlış mail adresi ileten Crystal Palace, Avrupa kupaları için gelen bazı kural maillerini alamadı. Bu yaşananlardan sonra da kulüp önümüzdeki sezon Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'nde mücadele edecek.