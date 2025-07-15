Dünyanın en büyük beysbol ligi olarak kabul edilen Major League Baseball (MLB) takımlarından Tampa Bay Rays'in sahibi Stuart Sternberg, kulübü Jacksonville'li girişimci Patrick Zalupski'nin liderlik ettiği bir gruba yaklaşık 1,7 milyar dolara satma konusunda prensip anlaşmasına vardı.

The Athletic'e konuşan ismi açıklanmayan bir kaynak, anlaşmanın Eylül ayı gibi tamamlanmasının beklendiğini ve takımın Tampa Körfezi bölgesinde kalmaya devam edeceğini belirtti. Ancak kaynak, Zalupski'nin grubunun St. Petersburg yerine Tampa'da olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Sternberg, 2004 yılında Rays'i 200 milyon dolara satın alan bir gruba liderlik etmişti. O zamandan beri, 1990'da inşa edilen ve genellikle MLB'nin en kötü stadyumlarından biri olarak görülen Tropicana Field'in yerine yeni bir stadyum bulmaya çalışıyordu.

En umut verici fırsat, geçen yıl stadyumun bulunduğu alanda 1,3 milyar dolarlık büyük bir stadyum projesi üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Ancak, geçen sonbaharda meydana gelen iki kasırga, Tampa Körfezi'ni harap etti, Tropicana Field'in kullanılamaz hale gelmesine neden oldu ve kulübün sürdürülemez olarak değerlendirdiği bir mali ve siyasi ortam yarattı.

Bu anlaşma, Rays'in uzun süredir ev sahipliği yaptığı Tropicana Field'in yakınında St. Petersburg'ta yeni bir stadyum inşa etme planından vazgeçmesinden sadece dört ay sonra geldi.

Stadyumun 2026 sezonuna hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ederken, Rays şu anda New York Yankees'in bahar eğitim merkezi olan Tampa'daki George Steinbrenner Field'da iç saha maçlarını oynuyor.