Napa Castro, 7 Aralık'ta Peru'nun güney kıyısındaki Marcona kasabasından balık avlamak için denize açıldı. Yanına iki haftalık yetecek kadar yiyecek almıştı, ancak denizde geçirdiği 10. gün fırtına nedeniyle rotasından saptı. O andan itibaren teknesi kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı ve kendisinden haber alınamaz oldu.

Ailesinin endişesi üzerine başlatılan arama çalışmaları haftalarca sonuçsuz kaldı. Ancak Peru deniz devriyeleri, tam 95 gün sonra, Napa’yı bin 94 kilometre açıkta kritik durumda buldu.

BULDUĞU HER ŞEYİ GIDA OLARAK KULLANDI

Denizin ortasında tek başına hayatta kalmak zorunda kalan Napa, yemek stokları tükendikten sonra yağmur suyuyla susuzluğunu gidermeye çalıştı. Açlıkla mücadele eden balıkçı, hamam böcekleri, kuşlar ve son olarak kaplumbağalar yiyerek hayatta kalmayı başardı.

Zorlu mücadelesini anlatan Napa, "Her gün annemi düşünüyordum. İki aylık torunum da dahil olmak üzere ailem için güçlü kalmaya çalıştım. Tanrı'ya bana ikinci bir şans verdiği için şükrediyorum.” dedi.

AİLESİNİN UMUDU HİÇ BİTMEDİ

Kayıp balıkçının annesi Elena Castro, oğlunun bulunması için sürekli dua ettiğini belirterek, "Rabbime, ister diri ister ölü olsun, onu bana geri getir dedim. Onu sadece görmek istiyordum." ifadelerini kullandı.

YENİDEN DENİZLERDE OLMAK İSTİYOR

Kurtarıldıktan sonra Lima'daki bir hastaneye kaldırılan Napa, tıbbi kontrollerin ardından sağlığının yerinde olduğunu belirtti. Zorlu geçen 95 güne rağmen balıkçılığı bırakmayı düşünmediğini, aksine tekrar denize açılmak istediğini söyledi.