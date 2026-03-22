TFF 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u Benhur Keser ve Cheikne Sylla'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Erzurumspor çektiği 3 şutta 2 gol bulurken; 15 kez kaleyi deneyen Esenler Erokspor skor üretemedi.
YENİDEN LİDERLİK KOLTUĞUNA GEÇTİ
Zirve yolundaki kritik galibiyetin ardından Erzurumspor, puanını 69'a yükselterek liderliği Amedspor'dan geri aldı. Esenler Erokspor ise 63 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.
Gelecek hafta Erzurumspor, Iğdır FK'yı ağırlayacak. Esenler Erokspor ise son 3 maçta 3 galibiyet alan Sivasspor'un konuğu olacak.