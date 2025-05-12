FC Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid’i bir kez daha devirmeyi başardı. Montjuïc’te oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir reaksiyon gösteren Katalan ekibi, 4-3’lük skorla sahadan galip ayrıldı ve üst üste dördüncü El Clásico zaferini elde etti.

23 DAKİKA TOPA DOKUNAMADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Real Madrid oldu. Vinicius’un asistleriyle iki gol atan Kylian Mbappé, 13. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Ancak bu noktadan sonra sahada adeta tek bir takım vardı: Barcelona. Flick’in öğrencileri, Eric Garcia, Lamine Yamal ve Raphinha’nın golleriyle sadece 15 dakikada skoru 3-2’ye getirdi.

Bu bölümde Barça öyle bir üstünlük kurdu ki, Mbappé’nin ikinci golünden sonra Real Madrid’in Barça yarı sahasında ilk pası vermesi tam 23 dakika sürdü. 37. dakikada Bellingham’ın kafa vuruşu ve ardından 40. dakikada Asensio’nun uzun topu, Real Madrid’in hücumdaki sessizliğini bozabildi.

BARÇA’DAN HER ANLAMDA ÜSTÜNLÜK GÖSTERİSİ

Flick yönetimindeki Barça sadece skorla değil, istatistiklerle de rakibini ezdi. Maç boyunca Real Madrid’in kalesini tehdit eden pozisyonlar üretmekte zorlanmayan Katalan ekibi, oyunu kontrol altında tutmayı başardı. Özellikle orta sahadaki baskı, top kapma ve geçiş oyunlarındaki başarı dikkat çekti.

FİZİK GÜÇTE DE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Barcelona’nın karşılaşmayı ne kadar yoğun ve disiplinli oynadığı koşu mesafelerine de yansıdı. Mavi-kırmızılılar toplamda 108 kilometre koşarken, Real Madrid’in toplam koşu mesafesi sadece 98 kilometrede kaldı. Bu rakam, Madrid ekibinin bu sezon La Liga’daki en düşük ikinci koşu mesafesi olarak kayıtlara geçti.

BARÇA’DA YILDIZLAR PARLADI, MADRİD SUSTU

Barcelona’da başta genç yıldız Lamine Yamal olmak üzere birçok oyuncu etkileyici bir performans sergilerken, Real Madrid ise ikinci yarı boyunca sahada varlık gösteremedi. Flick’in öğrencileri, hem bireysel hem takım oyunuyla bir kez daha El Clásico’nun kazananı oldu ve şampiyonluk yarışında moral depoladı.