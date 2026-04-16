Futbol hayatına 2007 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde başlayan Ahmet Teker, altyapı eğitimini Gaziantepspor’da aldı. Kariyerine Vefaspor forması giyerek başlayan Teker, bir sezonun ardından Siirtspor’da profesyonelliğe adım attı. Daha sonra Maltepespor ve Yeniköyspor gibi takımlarda forma giyen Teker, şampiyonluk serisinin başlangıcını ise Serikspor’da yaşadı. Serikspor forması ile iki kez kupa kaldıran başarılı futbolcu Teker, ardından transfer olduğu Adıyaman FK, Batman Petrolspor, Karaman FK, Kepez Spor, Mardin 1969 Spor ve son olarak Kütahyaspor ile şampiyonluğa ulaştı. Bu süreçte Çorumspor’da oynadığı bir sezonu ise finalde penaltılarla kaybeden Teker, son 9 sezonda 8 şampiyonluk yaşayarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

7 YILDA 7 KUPA KALDIRDI

Şampiyonluk serisinin başlangıcını anlatan Ahmet Teker, “En son şampiyonluğun başlangıcı olarak Serikspor’da ilk adımı attım. Orada BAL şampiyonluğu yaşadım. İlk senemdi Serikspor’da. Ondan sonra bir sene ara verdik. Ardından seri başladı. Çok şükür, 7’de 7 yaptık. Son şampiyonluğumuz da Kütahyaspor’da. Kütahyaspor’daki şampiyonluk gerçekten çok farklı ve çok güzel bir şampiyonluktu. Şehir bunu çok istiyordu. Yıllardır buna hasretti. Çok şükür biz de başardık. Takım arkadaşlarımla ve hocalarımla birlikte çok güzel bir işe imza attık” dedi.

‘KENDİ MEMLEKETİMDE ŞAMPİYON OLMAK ÇOK ÖZELDİ’

Teker, kariyerindeki şampiyonlukların her birinin farklı bir hikayesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Her şampiyonluğun hikayesi farklı. Hepsinin anlamı benim için çok özel. Tabii ki kendi memleketimde geçen sene Mardinspor’da şampiyonluk yaşadım. Orada takım kaptanlığını da yaptım. Kendi memleketimde, doğduğum şehirde şampiyon olmak benim için çok özeldi. Farklı camialarda ve farklı şehirlerde şampiyonluk yaşamak gerçekten çok özel. İnşallah devamı gelir. Ben, bu sene buraya ilk imzayı atanlardan biriydim. Şampiyonluk ateşini yaktık gibi oldu ama tabii ki herkesin çok emeği var. Herkes çok özverili çalıştı. Hocalarımız, takım arkadaşlarım. Zaten çalışmadan bu işin olacağını düşünmüyorum. Ben de işime saygı gösteriyorum, çalışmalarımda çok özenliyim. Sosyal yaşantıma dikkat ediyorum. Bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tesadüf olsaydı 7 kere üst üste olacağını düşünmüyorum"

Ahmet Teker'in şampiyonlukları:

2017-2018 Serik Spor

2019-2020 Serik Spor

2020-2021 Adıyaman FK

2021-2022 Batman Petrolspor

2022-2023 Karaman FK

2023-2024 Kepezspor

2024-2025 Mardin 1969

2025-2026 Kütahyaspor